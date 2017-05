Unser Himmelfahrts-Spezial: Vorschau auf „Traumpiloten“ (Dokumentarfilm)

Es war Himmelfahrt und Vatertag als sich Tobi und Maik sich durch einen Segelflugkurs in Bad Frankenhausen kennenlernten. Tobi, der seinen Vater verloren hatte und Maik, der seine Mutter verlor. Doch Widerstand kann auch Schub sein. Ein Dokumentarfilm für alle Töchter und Söhne, für alle Freunde und alle Träumer und für alle, die im Himmel auf uns warten.

Ein Projekt von Jugendlichen, bei dem sich vor und hinter der Kamera Lebenslinien trafen und zu magische Freundschaften wuchsen. Vielen Dank an das Team vom Flughafen Erfurt-Weimar und dem Aeroclub Bad Frankenhausen sowie an den Germania-Flugkapitän Bernhard Knorr und die Fluglehrer Hans-Jürgen und Hartmut. Vielen Dank an Tobi und Maik und alle Freunde vom junge medien thüringen e.V. , die auf diesem ganz besonderer Flug und der Fortsetzung in Rumänien dabei waren. Die großartige Musik von Andrei Vesa und seiner Band gibt es auch als Live-Konzert hier: youtube.com/watch?v=vVlTFeJFDuM.

Der komplette Dokumentarfilm erscheint noch in diesem Sommer auf dem Flugplan. Den junge medien thüringen e.V.-Projektleiter und Feuerköpfe-Produzent Henryk Balkow erreichen Sie über feuerkoepfe.de.

Himmelfahrts-PREVIEW von „Traumpiloten“ – Dokumentarfilm from amesMedien on Vimeo.

Das Projekt war eine Kooperation des junge medien thüringen e.V. mit freundlicher Unterstützung des Aercoclubs Bad Frankenhausen. Die Produktion des Dokumentarfilms „Traumpiloten“ ist ein Projekt der Feuerköpfe (R). Der Titelsong „FLY“ von Andrei Vesa, der Tobi als neuen Freund auf einer Rumänien-Begegnung kennenlernte, ist als Live-Version auch auf Youtube: