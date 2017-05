Träumen nicht versäumen: THINK BIG!

In den letzten Jahren konnten schon viele junge Menschen in Deutschland Ideen wirklich wahr werden lassen. Unsere erfahrenen Projekt-Coaches und THINKG BIG sind ganz Ohr für DEINE IDEE! Was möchtest Du in Erfurt oder anderswo in Thüringen für Deine Kultur, Deine Szene, Deine Nachbarschaft, eine bessere Welt, beitragen? Kommauf Kaffee oder Tee zu uns wir helfen Deiner Idee auf die Sprünge. Ob eine Veranstaltung, ein Medienprojekt, eine Ausstellung, ein Benefiz-Gig, ein Forum, Workshop – mach was! Die Welt braucht Köpfe, Herz und Hände. In allen Phasen beraten, begleiten und vernetzen wir Dich und obendrauf gibt’s von THINK BIG bis zu 400 Euro für Dein Projekt. Danach kannst Du sogar upgraden mit einem größereren Projekt und bis zu 1.000 Euro bekommen. Schau Dir mal Projekte von anderen jungen Machern an. Und jetzt? Nicht warten…starten! Hier kannst Du ganz einfach Deine Idee einreichen und wir laden Dich zu junge medien thüringen ein.

Autor: Henryk Balkow Henryk Balkow, M.A. ist Autor, Dozent, PR-Berater und Medienproduzent bei der ames Medien | Management und Teil des Bundes Freischaffender Medienmacher "FEUERKÖPFE" (R). Zum junge medien thüringen e.V. und dessen Netzwerk kam er 1996 mit 16 Jahren als Schülerzeitungsredakteur und freier Reporter einer Regionalzeitung. Er wirkte mehrere Jahre im Vorstand und als Vorsitzender des junge medien thüringen e.V. und arbeitet bis heute ehrenamtlich als Dozent und Mentor für Medienprojekte und Medienberufe im Verein.