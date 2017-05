Florian Gottschick mit uns im Autorencamp

Nach unseren ersten Filmworkshops geht es nun in das erste Autorencamp. Vom 26.-28.2.2016 treffen wir uns im „Writers Room Bergsee Ebertsiwese“ mit Nachwuchs-Autoren zum freien Schreiben in der freien Natur – also eigentlich in einer Finnhütte mitten in der Natur. Henryk Balkow von junge medien thüringen und den Feuerköpfen und der Berliner Grimme-Preis nominierte Autor und Florian Gottschick arbeiten mit Euch an Euren Texten! Zwischen dem freien Schreiben können Textideen vorgelesen werden und Feedback und Feinschliff erfahren. Wir wollen gemeinsam an Figuren und Stoffen für Literatur, Hörspiel und Film arbeiten. Letzte geförderte Teilnehmer-Plätze gibt es per Email über henryk@junge-medien-th.de. Für Mitglieder des junge medien thüringen e.V. ist die Teilnahme mit Unterkunft und Versorgung auf der Finnhütte am idyllischen Bergsee kostenlos. Für Nichtmitglieder erheben wir 30 Euro Unkostenbeitrag. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Kulturellen Filmförderung des Freistaats Thüringen.

Autor: Henryk Balkow Henryk Balkow, M.A. ist Autor, Dozent, PR-Berater und Medienproduzent bei der ames Medien | Management und Teil des Bundes Freischaffender Medienmacher "FEUERKÖPFE" (R). Zum junge medien thüringen e.V. und dessen Netzwerk kam er 1996 mit 16 Jahren als Schülerzeitungsredakteur und freier Reporter einer Regionalzeitung. Er wirkte mehrere Jahre im Vorstand und als Vorsitzender des junge medien thüringen e.V. und arbeitet bis heute ehrenamtlich als Dozent und Mentor für Medienprojekte und Medienberufe im Verein.