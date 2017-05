Hausbesuch und Workshop mit Produzentin Anna de Paoli

Auftakt für unsere erste Filmseminarreihe. An der Universiität Erfurt haben wir – offen für alle Medienschaffenden in Thüringen – unseren ersten Worshop „Produktionsmanagement“ veranstaltet. Anna de Paoli von der dffb Berlin und Schattenkante und Henryk Balkow von junge medien und den Feuerköpfen (R) zeigten den Teilnehmern, wie aus Stoffen Wirklichkeit wird. Die Aufgaben von Produzenten bei der Herstellung von Medien-Content sind weitreichend und spannend. Diese besondere Form des kreativen Projektmanagements und Unternehmensführung braucht viel Erfahrung, Persönlichkeit, gute Kontakte und einen kühlen Kopf. An vielen praktischen Filmbeispielen aus eigenen Produktionen erklärten die beiden Referenten das 1×1 der Filmproduktion aus Sicht der Prouzenten und in einzelnen Team-Übungen planten die Teilnehmer eigene Projekte am Reißbrett. Mittendrin waren aus dem Vorstand des junge medien thüringen e.V. auch unsere jungen Filmemacher Maik Leitlof und Moritz Geßner.

Am Abend hatten wir Anna de Paoli und Christoph Schweitzer vom Referat Medienpolitik der Thüringer Staatskanzlei auch als Gäste beim Hausbesuch zum Zukunftsdialog Medienstandort im eigenen Haus! Produzentin Anna de Paoli erzählte über Risiken und Chancen eigener Filmproduktionen und was Produzenten mitbringen müssen, wie diese an der ddfb in Berlin vorbereitet werden und gab viele Einblicke in eigene Projekte. Christoph Scchweitzer bekräftige nochmal die Chancen und Perspektiven nichtkommerzieller Filmprojekte, die mit der kulturellen Filmförderung des Freistaats Thüringen gefördert werden können. Viele Kontakte sind wieder entstanden und gewachsen und wir sind ermutigt, diese Reihe weiter mit Haubesuchen fortzusetzen und Thüringer Medienmacher näher zusammenzubringen.