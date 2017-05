Diskussion: Medien und Terrorismus – ein Symbiose?

Eine Expertenrunde diskutierte das Thema am Montag im Erfurter Collegium Maius. Studierende vom Fachschaftsrat der Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt fragten und stritten rege mit. Im Podium begrüßte Moderator Henryk Balkow den Jenaer Kommunikationspsychologen Prof. Dr. Wolfgang Frindte, den Irak- und Syrien-Experten Dr. Malte Gaier von der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie den ZDF-Fernsehjournalisten und stellv. Chefredakteur Elmar Theveßen. Dabei ging es einerseits darum, wie Terroristen Medien für die interne Kommunikation nutzen und als Propaganda-Mittel, insbesondere für psychologische Kriegsführung, die mit Krieg führen im Klassischen Sinne kaum noch etwas gemein habe. Zum anderen wurde viel über die Rolle und Verantwortung der Medien hierzulande diskutiert. Wie sollten Klassische Medien ihrer Verantwortung nachkommen, wenn sich Inhalte haltlos im Netz so oder so verbreiten. Letztendlich, so hieß es oft, könne Medienregulierung oder Gesetze nicht die Antwort sein, sondern eine andere, berantwortungsbewusste Haltung bei jenen, die Content verbreiten.

Autor: Henryk Balkow Henryk Balkow, M.A. ist Autor, Dozent, PR-Berater und Medienproduzent bei der ames Medien | Management und Teil des Bundes Freischaffender Medienmacher "FEUERKÖPFE" (R). Zum junge medien thüringen e.V. und dessen Netzwerk kam er 1996 mit 16 Jahren als Schülerzeitungsredakteur und freier Reporter einer Regionalzeitung. Er wirkte mehrere Jahre im Vorstand und als Vorsitzender des junge medien thüringen e.V. und arbeitet bis heute ehrenamtlich als Dozent und Mentor für Medienprojekte und Medienberufe im Verein.