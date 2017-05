„Die Zeit ist eine Brücke“ jetzt online auf dokupark.de

Über 50 junge Medienmacher, Freunde und Familien im Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeldeutschland in Tambach-Dietharz und tausende gemeinsame Stunden – das sind die bewegendsten Momente in 25 Jahren medienpädagogischer Projekte. Wunderbare Menschen verbringen wertvolle Zeit miteinander, lernen, was wirklich zählt im Leben und schaffen als neue, magische Freunde gemeinsam etwas Neues. In der Projektreihe „Die Zeit ist eine Brücke“ dokumentieren die jungen Medienmacher diese Zeit in unvergesslichen, echten und zeitlosen Dokus, die nun auch in der eigenen, nicht-kommerziellen Mediathek dokupark.de kostenlos zu sehen sind. Auf facebook und auf Instagram könnt Ihr den Teams folgen. Die Projekte und das Format wurden gemeinsam mit Feuerköpfe – die Marke der Medienmacher verwirklicht. Henryk Balkow als Projektleiter, der nach 20 Jahren medienpädagogischer Arbeit im Verein damit auch sein letztes Projekt abschließt, führt die Produktionen mit den jungen Medienmachern noch weiter fort. Es ist bisher ein Song mit Musikvideo von Laura-Jane, Andrei Vesa und Lisa Wetzel mit dem Namen „I call my name“ entstanden und erste Drehbücher für Trickfilme, Kurzfilme oder Hörbücher, die gerade entstehen. „Die Zeit ist eine Brücke“ wird unterstützt von Aktion Mensch und der kulturellen Filmförderung des Freistaats Thüringen.

Autor: Henryk Balkow Henryk Balkow, M.A. ist Autor, Dozent, PR-Berater und Medienproduzent bei der ames Medien | Management und Teil des Bundes Freischaffender Medienmacher "FEUERKÖPFE" (R). Zum junge medien thüringen e.V. und dessen Netzwerk kam er 1996 mit 16 Jahren als Schülerzeitungsredakteur und freier Reporter einer Regionalzeitung. Er wirkte mehrere Jahre im Vorstand und als Vorsitzender des junge medien thüringen e.V. und arbeitet bis heute ehrenamtlich als Dozent und Mentor für Medienprojekte und Medienberufe im Verein.