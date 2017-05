Autorencamp „Writers Room Ebertswiese“

Zehn AutorInnen aus Thüringen, Sachsen und Hessen haben sich auf 800 Metern Höhe tief im verschneiten Thüringer Wald getroffen, um mit ihren Stoff- und Figuren-Ideen weiterzukommen. In aller Ruhe und Kraft phantasierten, sortierten und schrieben die Dichter und Denker. Dazu immer wieder Feedbacks von anderen Autoren und den beiden Coaches Florian Gottschick und Henryk Balkow – das war unser erstes Autorencamp dieser Art. Nach unseren Filmworkshops in Erfurt wollen wir nach dieser Testphase das Autorencamp Writers Room Deutschland immer wieder an verschiedenen magischen Orten fortsetzen. Stets auf der Suche nach einem perfekten Fuchsbau für wunderbare Stoffe, aus denen Filme gemacht werden! Vielen Dank an das tolle Team für neue Menschen, neue Horizonte, Motivation und Inspiration in unserem wachsenden Autoren-Netzwerk 🙂 Und vielen Dank an die Kulturelle Filmförderung des Freistaats Thüringen sowie die FEUERKÖPFE (R) für die Unterstützung unserer Heldenreisen. Die nächsten Autorencamps sind schon im Kopf. Interesse? Den junge medien thüringen e.V.-Projektleiter und Feuerköpfe-Produzent Henryk Balkow erreichen Sie über feuerkoepfe.de.

Autor: Henryk Balkow Henryk Balkow, M.A. ist Autor, Dozent, PR-Berater und Medienproduzent bei der ames Medien | Management und Teil des Bundes Freischaffender Medienmacher "FEUERKÖPFE" (R). Zum junge medien thüringen e.V. und dessen Netzwerk kam er 1996 mit 16 Jahren als Schülerzeitungsredakteur und freier Reporter einer Regionalzeitung. Er wirkte mehrere Jahre im Vorstand und als Vorsitzender des junge medien thüringen e.V. und arbeitet bis heute ehrenamtlich als Dozent und Mentor für Medienprojekte und Medienberufe im Verein.