11.12.15 bei uns: Zukunftsdialog Medienstandort Thüringen mit Anna de Paoli

Die Hausbesuche zum Zukunftsdialog Medienstandort Thüringen setzen wir am 11.12.2015 im eigenen Haus fort. Beim junge medien thüringen e.V. und den Feuerköpfen (R) in der Andreasstraße 25a empfangen wir 19.30 Uhr aus Berlin Anna de Paoli. Die junge Produzentin ist Absolventin der Berliner Filmhochschule dffb und ist wegen eines Filmproduktions-Workshops von uns in Thüringen. Sie wird aus Sicht einer Produzentin aus konkreten Projekten, der eigenen Unternehmensgründung der Filmprodkutionsfirma „Schattenkante“ und ihrem Studium erzählen, welche Erfahrungen sie mit der Realisierung von Kurzfilmen, Dokus und Spielfilmen gemacht hat. Beim Zukunftsdialog geht es dabei vor allem um Möglichkeiten einer Filmszene, den Erfahrungsaustausch und das Kennenlernen. Für die kostenlose Teilnahme von Medienschaffenden und Medienstudierenden bitten wir wieder um eine kurze Mail an henryk@junge-medien-th.de. Hier geht’s zur Veranstaltung auf Facebook.

Autor: Henryk Balkow Henryk Balkow, M.A. ist Autor, Dozent, PR-Berater und Medienproduzent bei der ames Medien | Management und Teil des Bundes Freischaffender Medienmacher "FEUERKÖPFE" (R). Zum junge medien thüringen e.V. und dessen Netzwerk kam er 1996 mit 16 Jahren als Schülerzeitungsredakteur und freier Reporter einer Regionalzeitung. Er wirkte mehrere Jahre im Vorstand und als Vorsitzender des junge medien thüringen e.V. und arbeitet bis heute ehrenamtlich als Dozent und Mentor für Medienprojekte und Medienberufe im Verein.