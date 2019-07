Startklar für neue Abenteuer in Journalismus, Film und Bildung: junge medien erfurt e.V. gegründet

junge medien – die nächste Generation

An der FH Erfurt haben sich vergangenen Montag junge Medienmacher*innen, Medienpädagoginnen und Filmemacher getroffen, um den junge medien erfurt e.V. zu gründen. Das neue Profil ist interkultureller und inkludiert neue Freunde – egal ob mit Handicap oder nicht. Viele Monate hat sich das neue Netzwerk von jungen Medienfreunden in der Kreativtankstelle getroffen und den backfrischen Verein mit vielen Ideen und Herz geplant. Der Ableger von junge medien thüringen wird vor allem lokal am Medienstandort Erfurt viele neue Projekte starten und unterstützen und offenes Netzwerk sein für Ideen und Medienmacher*innen aus aller Welt. Wir wünschen dem neuen Vorstand um Katharina, Lea, Lena, Julia und Friedrich eine tolle Zeit! Du erreichst das neue Team auf instagram, facebook und per Mail: jmedienthueringen@gmail.com